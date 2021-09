Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы с планеты

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) добыл уже второй образец марсианского грунта. Об этом в ночь на 9 сентября сообщили на странице марсохода NASA в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

"Два из двух: я успешно обработал и сохранил свой второй образец с Марса, таким образом, мое общее количество составляет два ядра марсианской породы за одну неделю", - говорится в сообщении.

Детали

Сам образец был взят из той же породы камня, что и первый образец, несколько дней назад. Отмечается, что сбор образца почвы был проведен за один марсианский день.

Two for two: I have successfully processed and stored my second sample of Mars, thus bringing my total to two Martian rock cores in one week.



