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Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы с планеты

Марсоход Perseverance добыл уже второй образец почвы с планеты

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Марсоход Perseverance в рамках исследовательской миссии Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) добыл уже второй образец марсианского грунта. Об этом в ночь на 9 сентября сообщили на странице марсохода NASA в Twitter, пишет УНН.

Цитата:

"Два из двух: я успешно обработал и сохранил свой второй образец с Марса, таким образом, мое общее количество составляет два ядра марсианской породы за одну неделю", - говорится в сообщении.

Детали

Сам образец был взят из той же породы камня, что и первый образец, несколько дней назад. Отмечается, что сбор образца почвы был проведен за один марсианский день.

Дополнение

К слову, в начале сентября марсоход Perseverance со второй попытки добыл первый образец планетарного грунта.

Ракета с марсоходом Perseverance была запущена в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в США. В феврале ровер высадился в кратере Езеро, цель миссии - поиск следов жизни.

Ранее Perseverance впервые смог превратить углекислый газ из атмосферы Марса в кислород. Во время эксперимента удалось сделать 5,4 г кислорода, этого хватит на 10 минут дыхания. Кроме того, 7 августа он сделал первую попытку взять пробу почвы на планете, однако она была неудачной.

Источник: УНН
Теги: космос, Марс, NASA, исследование
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