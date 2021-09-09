В Эфиопии боевики за два дня убили более 100 мирных жителей

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Эфиопии боевики повстанческих отрядов из региона Тыграй за два дня убили 120 мирных жителей в районе Амхара. Об этом УНН стало известно из материала Reuters.

Детали

Мэрия города Дабат заявляет, что убийства произошли 1 и 2 сентября в поселении, расположенном в 10 км от него. Боевиками было убито 120 мирных жителей.

После этого боевики обнародовали заявление, в котором отрицали причастность к убийствам мирного населения, и назвали обвинения со стороны правительства “сфабрикованными”.

Добавим

После продолжающегося более полугода конфликта в эфиопском штате Тыграй правительство в Аддис-Абебе в одностороннем порядке объявило о прекращении огня в кризисном регионе на севере страны.

28 июля местные власти в Софийском регионе Эфиопии заявили, что боевики из соседнего региона Афар напали на город и ограбили его.



Контекст

Вооруженный конфликт между властью Эфиопии и боевиками Тыграя вспыхнул 4 ноября 2020 года. В конце месяца центральная власть поставила ультиматум, дав повстанцам 72 часа, чтобы сдаться.

В ночь на 26 ноября премьер-министр страны Абый Ахмед, получивший за год до этих событий Нобелевскую премию мира, распорядился довести до конца “третью и последнюю фазу операции по восстановлению порядка”.

По данным ООН, в результате конфликта десятки тысяч людей бежали из Эфиопии в Судан. Организация неоднократно призывала обеспечить немедленный доступ сотрудникам гуманитарных миссий в шестимиллионном Тыграе.

25 июня стало известно об убийстве в Тыграе трех сотрудников испанского филиала международной гуманитарной организации “Врачи без границ”. Госдепартамент США потребовал независимого расследования убийств, заявив, что в конечном итоге полную ответственность за обеспечение безопасности сотрудников гуманитарных организаций несет правительство Эфиопии.

В МИД страны утверждают, что ранее призвали гуманитарные организации обеспечить себе военное сопровождение в регионе.