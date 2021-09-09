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Обострение на Донбассе: из-за вражеского обстрела тяжело ранен украинский боец

Обострение на Донбассе: из-за вражеского обстрела тяжело ранен украинский боец

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Из-за вражескего обстрела, который произошел в зоне проведения операции Объединенных сил сегодня утром, тяжело ранен украинский военнослужащий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные пресс-центра ООС.

Цитата:

"Сегодня, 9 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников... В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение", - сообщили в штабе.

Детали

По данным пресс-центра ООС, после оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение.

"Состояние его здоровья - тяжелое", - указали в штабе.

В штабе добавили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

Что было ранее

Из-за обстрелов в районе железнодорожной станции Скотувата в Донецкой области 9 сентября утром прекратили движение поезда. Станция расположена в поселке Верхнеторецкое Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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