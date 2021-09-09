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Новости: УНН-Одесса
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Либерийский танкер загрязнил море под Одессой

Либерийский танкер загрязнил море под Одессой

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Судно-сухогруз Iron Desтiny, ходящее под флагом Либерии, сбросило 150 кубометров хозяйственно-фекальных сточных вод в акваторию порта Южный. Об этом 9 сентября сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Детали

По результатам лабораторного исследования пробы морской воды было установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций по содержанию в воде взвешенных веществ в 3 раза и железа общего в 3,4 раза. В пробах воды на Iron Desтiny, взятых после очистки сточных вод судна, установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций по содержанию в воде взвешенных веществ в 15 раз.

Убытки от загрязнения были оценены в 21 тысячу долларов США. Сумма была уплачена добровольно в полном объёме.

Отметим, что это не первый инцидент с сухогрузом Iron Desтiny в порту Южный. В апреле 2016 года при швартовке судно врезалось в портовый причал.

Источник: УНН
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