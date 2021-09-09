Польша открылась для украинских туристов: условия въезда

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Польша открылась для украинских туристов, в частности, для вакцинированных от COVID-19 или тех, кто переболел этой болезнью. Об этом во время брифинга сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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"Очень хорошая новость, которую все ждали. С 9 сентября граждан Украины добавлено в категорию лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма", - сообщил Кулеба.

Детали

От обязанности находиться на карантине после пересечения внешней границы в Польше освобождены лица, вакцинированные от коронавируса, или те, кто переболел, добавил глава МИД.

Детали - на специальном сайте МИД.

Дополнение

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.