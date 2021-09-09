Украина сыграет с Россией в 1/8 финала чемпионата Европы-2021 по волейболу

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мужская сборная Украины по волейболу завершила выступления на групповом этапе Евро-2021 на третьем месте — во второй раз подряд украинцы прошли в плей-офф финальной части континентального первенства. Следующим соперником украинцев станет — сборная России, пишет УНН.

В группе Украина одержала три победы и дважды проиграла (Сербии и Польше).

Детали

Третье место на стадии группового этапа означало, что в первом раунде плей-офф сине-желтая сборная получит в соперники команду, которая финиширует второй в группе C.

До последнего тура на эту позицию претендовали три сборные — Турция, Россия и Финляндия (потеряла шансы после последнего матча россиян). А судьба второго места определялась в очном матче между Финляндией и Турцией.

В случае победы турок со счетом 3:0 или 3:1 именно они выходили на Украину. Если матч завершался с другим результатом — второе место доставалось России.

Первый сет матча Турция — Финляндия полностью остался за финнами: они разбили соперника со счетом 25:17. Старт второй партии тоже за финнами — 8:4. Однако после этого турки выдали серию 14:2 и полностью перевернули ход партии, которую забрали со счетом 25:16.

Третья партия была наиболее ровной, победитель определился на тайбрейке — финны не реализовали три сетбола и проиграли, 27:29. Четвертый сет в итоге стал ключевым для определения соперника Украины.

Турция проигрывала почти всю партию, пыталась догнать в конце, но безуспешно — 25:18 в пользу Финляндии. А это значит, что матч перешел в пятый сет — Россия автоматически стала соперником Украины в 1/8 финала Евро-2021.

Матч Украина — Россия в 1/8 финала чемпионата Европы-2021 среди мужчин состоится в субботу, 11 сентября. Он пройдет в польском Гданьске, время начала — 18:30 по Киеву.