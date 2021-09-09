В Украине хотят разрешить принудительное кормление осужденных, отказывающихся от пищи

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине рассматривается возможность введения принудительного кормления осужденных, отказавшихся от еды. ВР поддержала в первом чтении законопроект, регулирующий правовые основания принудительного кормления осужденных, сообщает УНН.

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Проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно применения к осужденных и лиц, содержащихся под стражей, мер принудительного кормления” (№ 4323) поддержали 286 народных депутатов.

Законопроектом предлагается разрешить применение принудительного кормления к осужденному, который заявил об отказе от принятия пищи. Так действия в отношении заключенного могут быть совершены исключительно на основании решения суда, принятого по заключению врача о том, что осужденному грозит значительное ухудшение состояния здоровья и существует очевидная угроза его жизни, что подтверждается соответствующими медицинскими документами, которые содержат результаты необходимых исследований. Предполагается, что осужденный, который отказался от принятия пищи, с момента установления такого факта должен находиться под постоянным наблюдением врача. При подготовке заключения врач, учитывая состояние здоровья осужденного, определяет вид принудительного кормления.

Законопроектом предусмотрено, что начальник учреждения исполнения наказаний после установления факта отказа от принятия пищи осужденным должен выяснить причины такого поступка и в течение суток письменно проинформировать об этом прокурора. А в случае решения о принудительном кормлении об этом должен быть предупрежден прокурор. О принятии решения судом о принудительном кормлении осужденного начальник учреждения исполнения наказаний безотлагательно информирует уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Согласно законопроекту, порядок и виды принудительного кормления, а также условия содержания осужденных, отказывающихся от принятия пищи, устанавливаются Кабинетом министров.

Проектом закона предлагается внести изменения в статью 116 Уголовного исполнительного кодекса Украины в части определения правовых оснований для утверждения порядка и видов принудительного кормления и в статью 11 закона “О предварительном заключении”.