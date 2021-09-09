Советники лидеров "нормандской четверки" вчера провели виртуальную встречу: Кулеба рассказал детали

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В среду, 8 сентября, состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия), подготовка встречи министров иностранных дел стран "Норманди" продолжается. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос УНН.

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"Подготовка встречи министров иностранных дел стран Нормандского формата продолжается. Сейчас наши французские и немецкие коллеги пытаются согласовать приемлемую для всех дату. Я очень надеюсь, что Сергей Лавров (глава МИД РФ - ред.) подтвердит участие в этой встрече, нам есть о чем говорить", - сказал министр.

"Вчера состоялась видеоконференция советников лидеров Нормандского формата. Некоторое движение на "нормандском" треке восстановилось после завершения лета, и мы готовы к этой встрече как можно быстрее", - добавил он.

Детали

По словам министра, содержательно Украине не нужно готовиться к проведению такой встречи, потому что "мы в любой момент готовы к этому разговору".

"Главное, чтобы глава МИД РФ решился сесть за стол переговоров и нашел время в своем насыщенном графике", - добавил Кулеба.

Добавим

Ранее российские СМИ сообщили, что видеоконференция политических советников лидеров стран "нормандской четверки" состоялась 8 сентября, встречу якобы инициировала Германия.

По данным СМИ, по просьбе немецкой стороны основным вопросом для обсуждения стала возможность организации в этом году нового саммита глав государств "нормандской четверки".