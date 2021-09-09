Новости: Политика
9 сентября 2021, 11:53 • Татьяна Юдина • 15150
В Раде произошла потасовка между нардепами Леросом и Тищенко
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко решил силой прервать выступление с трибуны внефракционного нардепа Гео Лероса, сообщает УНН.
Детали
Гео Лерос взял слово с трибуны и выразил несогласие с действиями власти. На что бурно отреагировал нардеп Тищенко. Он решил согнать Лероса с трибуны.
Детали можно увидеть на видео с заседания.
"Наглая попытка говорить о президенте, говорить вещи, которые не касаются темы. Был отчет ВСК Юлии Гришиной по Укрзализныци", - объяснил свои действия Тищенко и заявил, что нардепы должны выступать по теме обсуждения.
Источник: УНН
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