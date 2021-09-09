Для граждан Украины открыто границы 133 стран - МИД

КИЕВ. 9 сентября. УНН. На сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 стран мира. Об этом сказал на брифинге в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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“По состоянию на сегодня для граждан Украины при различных условиях открыто границы 133 страны мира. Где необходимо предъявить подтверждающие документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, где достаточно негативных результатов ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Но, в принципе, вы можете въехать в 133 страны мира”, — сказал Кулеба.

Детали

Эта цифра будет продолжать расти, отметил министр. Он отдельно выделил две страны.

“С 9 сентября граждане Украины добавлены к категории лиц, которым разрешен въезд на территорию Республики Польша, в том числе с целью туризма”, — отметил Кулеба.

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“А в Египте, мы поработали с местной властью, поскольку Египет — очень популярное направление среди украинских туристов. И уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей помощи и туристического сопровождения на украинском языке. Ее номер 196-54”, — добавил дипломат.

Дополнение

Европейский Союз официально одобрил разрешение на въезд украинских граждан в рамках политики постепенной отмены COVID-ограничений на поездки 15 июля.

Рекомендация Совета ЕС не является юридически обязывающим документом. Государство-член ЕС не должно принимать решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом.