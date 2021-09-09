Франция сделает бесплатными контрацептивы для женщин в возрасте до 25 лет

КИЕВ. 9 сентября. УНН. С 1 января Франция предоставит бесплатный доступ к контрацепции женщинам в возрасте до 25 лет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

Детали

Как сообщается, эта мера будет обходиться государству в 21 млн евро в год.

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“Среди некоторых молодых женщин наблюдается снижение использования противозачаточных средств, и это происходит в основном по финансовым причинам”, — сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран телеканалу France 2.

Также он добавил, что это невыносимо, что женщины не могут защитить себя, не могут иметь доступ к протизачаточным средствам, потому что это слишком дорого.

Напомним

В 2013 году во Франции популярные контрацептивы от Bayer обвинили в смерти женщин.