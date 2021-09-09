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ВР определилась с представителями конкурсной комиссии по отбору кандидата на главу АРМА

ВР определилась с представителями конкурсной комиссии по отбору кандидата на главу АРМА

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Народные депутаты определили трех представителей Верховной Рады в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает УНН.

Детали

Постановление №5383 "Об определении представителей Верховной Рады Украины в состав конкурсной комиссии по отбору кандидата на должность председателя Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" поддержал 251 народный депутат.

Представителями ВР в конкурсной комиссии определено адвоката, советника генерального директора ГК "Укроборонпром" Юрия Кискина, главу адвокатского объединения "Вернидубов и партнеры" Сергея Вернидубова и управляющего партнера адвокатского объединения "Конвента Лигал" Михаила Иваненко.

Предполагается выведение из состава комиссии Дарьи Каленюк, Ярослава Юрчишина, Глеба Каневского.

Контекст

29 июля временно исполняющего обязанности председателя АРМА, его заместителя и начальника управления отстранили от должностей и поместили под домашний арест в рамках уголовного производства, расследуемого ГБР, им сообщили о подозрении в присвоении более 400 тыс. долларов.

4 августа Кабинет министров назначил и.о. председателя АРМА Дмитрия Жоравовича.

Источник: УНН
Теги: ВР, АРМА
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