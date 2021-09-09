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СМИ: в аэропорту Кабула приземлился самолет ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США

СМИ: в аэропорту Кабула приземлился самолет ВВС Казахстана для эвакуации 200 граждан США

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Специальный борт ВВС Казахстана прибыл в четверг в аэропорт Кабула для эвакуации 200 американцев, а также граждан других стран. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

По его информации, казахский самолет приземлился недавно в аэропорте Кабула. В настоящий момент туда прибывают граждане иностранных государств, изъявившие желание эвакуироваться.

Помимо этого, как передает CNN, в кабульском аэропорту недавно приземлился очередной специальный борт из Катара, который, как уточняется, доставил в Афганистан гуманитарную помощь.

Ранее

Ранее радикальное движение “Талибан” согласилось позволить вылететь чартерными рейсами из аэропорта Кабула 200 американцам и гражданам третьих стран, оставшимся в Афганистане после завершения военной операции США по эвакуации.

В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что радикалы не выпускают из Афганистана чартерные авиарейсы, которыми пытается покинуть страну ряд категорий ее граждан, и Соединенные Штаты работают над решением данной проблемы. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США из-за опасений относительно безопасности не станут принимать на своих военных базах чартерные рейсы из Афганистана, если на борту будет находиться большое число неизвестных американской стороне людей, которые не прошли надлежащую проверку.

Источник: УНН
Теги: США, Афганистан, Казахстан
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