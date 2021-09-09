Смерть украинки Новицкой в Турции: следствие заявило о самоубийстве

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Прокуратура турецкого Бодрума решила не возбуждать уголовное дело касательно обстоятельств смерти гражданки Украины Кристины Новицкой, которую зимой нашли мертвой на вилле со связанными руками и мешком на голове. По их данным она покончила жизнь самоубийством. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN Türk.

Детали

Как сообщается, Кристина покончила с жизнью, имитируя сцену из фильма 2003 года “Жизнь Дэвида Гейла”. Лицо, которое могло подстрекать женщину к самоубийству, также не удалось установить. Новицкую нашли мертвой на арендованной вилле в турецком Бодруме. Она проживала в элитном комплексе на южном побережье Турции.

Как известно, семья Кристины не могла связаться с ней еще с 30 декабря 2020 года, поэтому попросила соседей наведаться к ней.

Однако соседям никто не открыл в доме, где проживала украинка. Семья Новицкой позвонила домовладельцу, потому, что не может связаться с ней. Хозяин дома, который вошел в дом с помощью слесаря, обнаружил украинку на стуле со скованными за спиной руками с сумкой на голове. Затем на место прибыла полиция.

Замки стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки.

Как сообщается, следователи рассматривали 2 основные версии смерти женщины: убийство и самоубийство. В полиции было предположение, что украинку мог убить ее парень, но потом правоохранители начали склоняться к версии самоубийства.

Известно, что она также думала о самоубийстве другими способами.

Цитата

“Новицкая одела мешок на голову и сковала руки за спиной. Учитывая то, что там было, там был шарф длиной 1,5-2 метра с завязанными узлами, и труба водонагревателя была найдена в зале в разобранном состоянии, считается, что она думала о самоубийстве другими способами”, — говорится в сообщении.

Напомним

Ранее полиция считала, что женщина впала в депрессию из-за отсутствия работы из-за пандемии.