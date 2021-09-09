В Днепропетровской области в трудовом рабстве удерживали более 100 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Вербовщики заставляли работать 120 рабочих по 12-16 часов в сутки. Об этом сообщила Национальная полиция, информирует УНН.

Детали

По данным следствия, участники группы на железнодорожных вокзалах Киева, Днепра и Одессы искали граждан, которые находились в сложных жизненных условиях и не имели постоянного места жительства. Они предлагали им работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Днепропетровской области, и обещали зарплату от 3000 до 4000 грн в месяц, а также бесплатное жилье и трехразовое питание.

Завербованных людей на микроавтобусах отправляли на территорию агрофирмы в Днепропетровской области, где расселяли в полуразвалившихся домах. Ежедневно рабочие работали в производственно-складских помещениях агрофирмы, а также собирали урожай на полях. Работать заставляли по 12-16 часов в сутки. Обещанные деньги потерпевшие не получали, а весь их “заработок” ограничивался питанием сомнительного качества 2-3 раза в сутки и алкогольными напитками.

На территории домов, где проживали завербованные люди, за ними постоянно следили так называемые бригадиры, которые контролировали подъем и направление на работу, ограничивали их в передвижении по возвращении из работ, унижали, применяли психологическое давление.

При попытке самовольно покинуть территорию бараков, вербовщики угрожали применением силы, а в случае невыполнения их требований — применяли ее. Кроме этого, путем обмана отбирали у пострадавших мобильные телефоны и паспорта. Из-за отсутствия документов, средств связи и денег рабочие были вынуждены оставаться на агрофирме и работать.

Добавим

Правоохранители провели 18 обысков, в частности по адресам агропредприятия, в домах, где удерживали людей, а также в автомобилях вербовщиков, в результате чего изъяли черновики, деньги, банковские карты, телефоны, ноутбуки, паспорта и другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

На момент обысков на территории агропредприятия в трудовом рабстве находилось 120 человек, которые сейчас освобождены. 17 из них уже обратились в полцию с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Пять человек, которые вербовали социально незащищенных граждан и удерживали их в трудовом рабстве, задержали по ч. 2 ст. 149 УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.