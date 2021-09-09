В Грузии вооруженный мужчина захватил банк: в заложниках может быть до 15 человек

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Грузии сотрудники полиции мобилизованы на улице Чавчавадзе в городе Кварели (регион Кахети) - вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии". В заложниках могло оказаться около 15 человек, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

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"Получив сообщение о нападении, сотрудники полиции немедленно оцепили территорию вокруг места происшествия. В настоящее время мобилизованы на месте сотрудники правоохранительных органов принимают все необходимые и срочные меры, а также проводятся следственные и оперативные мероприятия.

МВД призывает представителей СМИ соблюдать нормы безопасности и подчиняться указаниям полиции на месте", - говорится в заявлении МВД.

По данным СМИ, грабитель вооружен гранатой, а в отделении банка есть сотрудники и посетители.

Добавим

По данным местных СМИ, нападающий требует выкуп в полмиллиона лари (160 000 долларов).

Напомним

Год назад, 21 октября 2020 года, вооруженное ограбление банка произошло на западе Грузии, в городе Зугдиди. Мужчина, одетый в камуфляж и вооруженный автоматом и гранатой, зашел в филиал «Банка Грузии», взял в заложники сотрудников и похитителей и потребовал выкуп в размере полумиллиона долларов. В итоге полиция выполнила требования налетчика, и он благополучно покинул банк с деньгами. Никто из заложников не пострадал. Позже МВД объявило, что грабителем является бывший военный Бадри Есебуа, житель региона Самегрело. Полиции так и не удалось выяснить, где он находится.