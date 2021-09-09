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НБУ прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы

НБУ прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальный банк Украины прогнозирует ускоренный рост цен в ближайшие месяцы. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Шевченко, инфляция замедлится в конце 2021 года к однозначным уровням и постепенно вернется к цели 5% годовых в 2022 году.

“Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, исчерпание эффектов низкой базы сравнения прошлого года, во-вторых, коррекция мировых цен на сырьевые товары, в-третьих ужесточение монетарной политики Национального банка”, — заявил Шевченко.

Дополнение

Сегодня во время пресс-брифинга Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5% с 10 сентября 2021 года.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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