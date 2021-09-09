Ограбление в Грузии: все заложники покинули отделение банка

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Все заложники уже покинули отделение "Банка Грузии" в Кварели, - сообщил журналистам губернатор Кахети Ираклий Шиошвили, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузии".

Детали

Сегодня около 16 часов вооруженный мужчина ворвался в отделение "Банка Грузии" в небольшом городе Кварели.

После этого туда были стянуты силы полиции, территория была окружена ради безопасности населения.

По словам очевидцев, нападавший в маске держал в руке гранату и угрожал взорвать ее.

Некоторым людям удалось сразу покинуть здание банка, однако в здании находилось 15 заложников - сотрудники банка и клиенты.

"Сейчас у него больше нет заложников. Во время звонков он называет разные суммы. Так что сейчас между ним и правоохранительными органами ведутся переговоры. Посмотрим, каким будет результат, надо подождать. Сейчас он находится в банке один. Он пока ничего не говорит, переговоры продолжаются", - сообщил Шиошвили.

По данным некоторых СМИ, злоумышленник потребовал полмиллиона лари (4 281 814,10 грн) в обмен на освобождение заложников, однако официально эту информацию пока никто не подтвердил.