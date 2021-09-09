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В сети появился первый тизер фильма "Матрица 4: Воскрешение"

В сети появился первый тизер фильма "Матрица 4: Воскрешение"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В сети появился первый тизер четвертой части франшизы "Матрица", которая получит подзаголовок "Воскресение". Премьера картины ожидается в декабре 2021 года - через 18 лет после заключительного фильма оригинальной трилогии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на стриминговый сервис HBO Max в YouTube.

Детали

О желании телекомпании Warner Bros. снять продолжение трилогии стало известно еще в 2019 году. Режиссером проекта выступила Лана Вачовски, к своим ролям вернутся Киану Ривз (Нео), Кэри-Энн Мосс (Тринити), Джада Пинкетт-Смит (Ниобэ), Ламбер Вильсон (Меровингов) и Даниэл Бернхардт (Агент Джонсон).

В числе новых участников - Нил Патрик Харрис ("Как я встретил вашу маму"), Яхью Абдул-Матин II ("Аквамен"), Приянка Чопра ("Куантико"), Кристина Риччи ("Семейка Адамс"), Джонатан Грофф ("Охотник за разумом"), Джессика Хенвик ("Железный кулак") и другие.

Дополнение

Сначала фильм планировался к выпуску 21 мая 2021 года премьера которого должна была состояться вместе с Джоном Уиком: Глава 4 с Киану Ривзом в главной роли. Однако показ фильма был отложен до 1 апреля 2022 года из-за пандемии COVID-19. 5 октября 2020 года премьера фильма была перенесена на 22 декабря 2021 года.

Источник: УНН
Теги: фильм, премьера
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