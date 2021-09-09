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Молдова усиливает карантин для невакцинированных граждан

Молдова усиливает карантин для невакцинированных граждан

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Национальная комиссия Молдовы приняла решение усилить карантин для невакцинированных граждан из-за увеличения случаев заражения коронавирусом в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Новые ограничения будут включать запрет для непривитых людей посещать рестораны, бары и культурные мероприятия и действовать с 10 сентября по 31 октября.

В Молдове, где граждане в настоящее время обязаны носить маски в общественных местах, а рестораны и бары закрываются в 23:00, по состоянию на 8 сентября зарегистрированы 272 325 случаев заболевания Covid-19, из которых 6466 умерли.

По официальным данным, вакцинировано около 25% населения Молдовы.

Дополнение

По состоянию на утро четверга в мире COVID-19 заболело уже более 223,3 млн человек.

Всего в мире COVID-19 инфицированные 223,381,096 человек, из них выздоровели 199,894,742 лица. Количество умерших возросло до 4,608,897.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Коронавирус
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