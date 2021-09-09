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Получателей посылок из-за рубежа Рада берет “под колпак”

Получателей посылок из-за рубежа Рада берет “под колпак”

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский готовит очередное “покращення” для украинцев. С 1 февраля 2022 года планируется ввести сбор кодов ИНН с получателей международных почтовых и экспресс-отправлений. Под предлогом повышения эффективности борьбы с контрабандой, государство собирается более тщательно отслеживать что и в каком объёме заказывают украинцы из-за рубежа, передает УНН.

Детали

Верховная Рада Украины планирует принять во втором чтении связанные законопроекты № 4279/4278, зарегистрированные еще 28 октября 2020 года, некоторые нормы которых содержат откровенно противоречивые и можно сказать фатальные последствия для рынка украинской международной логистики.

Все без исключения экспресс-перевозчики и почтовые операторы в шоке и выступают единым фронтом против, чего не было практически никогда.

Компании уже выразили категорический протест. Новая Почта Глобал, Meest, представители крупнейших международных сетей DHL, Fedex, UPS, в том числе и государственная Укрпочта предупреждают, что законодательное новшество приведет к токсичным для их имиджа рискам, в частности — возникновению операционных коллапсов, задержек доставки, массовому возврату товаров и увеличению сумм компенсации за недоставленные своевременно отправления. А главное — будет создан существенный риск утечки или намеренного слива персональных данных украинцев мошенникам.

Перевозчики и почтовики полагают также, что инициаторы открыто лоббируют интересы крупного украинского ритейла, который неоднократно пытался ограничить покупки гражданами более дешевых аналогов их товаров на международных площадках. В среднем, крупные украинские торговые сети устанавливают наценку на свои товары в размере от 200% до 500%. Однако нашу власть, похоже, беды народа интересуют куда меньше, чем обогащение его “слуг” и приближенных к элите олигархов.

Источник: УНН
Теги: ВР, Украина
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