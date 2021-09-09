Ситуация на Донбассе: боевики уже 9 раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 9 сентября. УНН. С начала текущих суток в зоне проведения ООС зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня, в результате вражеских обстрелов в рядах украинских военных один раненный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

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"С начала этого периода зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. В направлении населенного пункта Гранитное российские наемники применили крупнокалиберные пулеметы по позициям наших защитников. Неподалеку Красногоровки противник дважды вел огонь из минометов 120 калибра и ручных противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что под плотный огонь противника попали позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

В Нью-Йорке боевики обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

"Вблизи Новозвановки российско-оккупационные войска четыре раза вели огонь из запрещенного оружия, применив минометы 120-го калибра, а также станковые противотанковые гранатометы. В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - тяжелое", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

ООС информирует, что о фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме того, в операции Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 4 гектара территории, передали на уничтожение 125 взрывоопасных предметов и полностью восстановили 8 поврежденных домов.

Дополнение

Ранее сообщалось, что на Донбассе с начала суток зафиксировано уже 8 вражеских нарушений режима прекращения огня. Один наш боец получил ранение.

За прошедшие сутки, 8 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двух украинских военных было ранено.