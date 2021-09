Компания Moderna разрабатывает единую вакцину от COVID-19 и гриппа

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Компания Moderna Inc заявила в четверг, что разрабатывает единую вакцину, которая сочетает в себе дозу против COVID-19 с экспериментальной прививкой от гриппа, передает УНН.

Детали

Компания надеется, что в конечном итоге будет ежегодно добавлять вакцины против респираторно-синцитиального вируса и других респираторных заболеваний.

"Мы считаем, что это очень большая возможность, которая у нас впереди, если мы сможем вывести на рынок высокоэффективный респираторный ежегодный бустер, - сказал главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель во время презентации, чтобы проинформировать инвесторов о предлагаемом лекарстве. - Мы считаем, что Moderna может первой выйти на рынок, воспользовавшись этой важной новой возможностью".

