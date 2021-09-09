Верещук: смены правительства в ближайшее время не будет

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Член фракции "Слуга народа", нардеп Ирина Верещук опровергла информацию о возможной отставке правительства Дениса Шмыгаля, передает УНН.

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"Мой прогноз - смены правительства в ближайшей перспективе не будет", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Детали

Вместе с тем, нардеп не исключает точечных кадровых изменений в правительстве Шмыгаля.

"Возможно уйдут в отставку отдельные чиновники, но точно не в количестве шести. Это может быть точечная ротация. Но больших веерных изменений не будет", - заявила Верещук.

Дополнение

Ранее о кадровых изменениях в Кабмине, не называя конкретных фамилий, говорили некоторые нардепы от "Слуги народа", в частности - Александр Корниенко.