За лето в Украине обнаружили пять случаев заражения лихорадкой Западного Нила

КИЕВ. 9 сентября. УНН. В Украине за лето обнаружили пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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"В течение лета 2021 года на территории Украины зарегистрировано пять случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Три из них - в Бучанском и Фастовском районах Киевской области (женщины 33, 56 и 90 лет), один - на территории Запорожской области (девочка 12 лет). Также в Киевской области зарегистрировано завезенный случай лихорадки Западного Нила из города Дуала, Республики Камерун (мужчина 25 лет)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что источником местных заражений вероятно являются дикие перелетные птицы, обитающие в воде или вокруг нее. Также вирус, вызывающий лихорадку Западного Нила передается через укусы комаров и клещей.

Справка

К природным очагам лихорадки Западного Нила в Украине принадлежат территории Северо-Западного Причерноморья (АР Крым, Одесская, Николаевская, Херсонская области), а также восточные и западные области.

В ЦОЗ отмечают, что восприимчивость человека к ЛЗН высока, однако преобладают бессимптомное инфицирование вирусом и легкие лихорадочные формы заболевания, однако у 20% лиц, страдающих ЛЗН, развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры, головной болью, болью в горле, мышцах, суставах и спине, слабостью, тошнотой и диареей.

Могут быть также высыпания на теле, увеличение печени и селезенки, поражение нервной системы - менингит, энцефалит, признаки поражения головного мозга (расстройства сознания, парезы, параличи). Вакцин для людей пока нету.

Дополнение

В прошлом году жителю Зеньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила".



Напомним, в 2018 году в Запорожье в восьми больных обнаружили возбудитель лихорадки Западного Нила.