Избрание меры пресечения: Тупицкий заявил отвод судье

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Александр Тупицкий, указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, заявил отвод судьи Подольского районного суда Киева от рассмотрения ходатайства о применении к нему меры пресечения. Отвод рассмотрят завтра. Об этом журналисту УНН сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

Цитата

"Тупицкий заявил отвод судье. Рассмотрение отвода завтра, в 14:00 ", - сказал Донской.

Детали

Он сообщил, что отвод рассмотрит судья Леся Будзан.

Что было раньше

Сегодня суд отказал Тупицкому в возвращении его дела прокурору.

После этого суд продолжил заседание по рассмотрению ходатайства прокурора о применении к Тупицкому меры пресечения в виде залога объемом 45 тыс. грн и возложение на него определенных обязанностей, в частности он должен сдать загранпаспорт, воздержаться от общения со свидетелями по делу, носить электронное средство контроля, а также воздержаться от посещения Конституционного Суда.

О деле

Обвинение настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах оказывал ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

"Экс-голова КСУ будет отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины); подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в ГБР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкому в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.