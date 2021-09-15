Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,67 0,0222  EUR: 31,37 -0,1470 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти
За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти 7425
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
45720

Проект Бюджета-2022: сколько запланировали потратить на космическую отрасль

Проект Бюджета-2022: сколько запланировали потратить на космическую отрасль

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2022, который сегодня зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн, передает УНН.

Детали

Как указано в пояснительной записке, на космическую отрасль в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год предусматриваются расходы, в частности на:

продолжение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-конструкторских) работ связанных с осуществлением космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, которые выполнялись в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины в сумме 95 млн грн;

продолжение работ связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечения безопасности его хранения - 510,4 млн грн;

обеспечение приема и обработки специальной и служебной информации с космических аппаратов, обеспечение контроля за сейсмической обстановкой и другим геофизическими явлениями на всем Земном шаре, обеспечение контроля за качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовлением серийной продукции, поставкой и монтажом ракетно-космической техники - 450,9 млн гривен.

Ранее

В Госкосмосе сообщили УНН, что ожидают получить около 3-х миллиардов гривен в год.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.

Источник: УНН
Теги: ВР, космос, Украина, Бюджет-2022
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.