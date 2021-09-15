Проект Бюджета-2022: сколько запланировали потратить на космическую отрасль

КИЕВ. 15 сентября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2022, который сегодня зарегистрировали в ВР, запланировали выделить Государственному космическому агентству более 1,1 млрд грн, передает УНН.

Детали

Как указано в пояснительной записке, на космическую отрасль в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год предусматриваются расходы, в частности на:

продолжение выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских (опытно-конструкторских) работ связанных с осуществлением космической деятельности в интересах национальной безопасности и обороны, которые выполнялись в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины в сумме 95 млн грн;

продолжение работ связанных с утилизацией твердого ракетного топлива и обеспечения безопасности его хранения - 510,4 млн грн;

обеспечение приема и обработки специальной и служебной информации с космических аппаратов, обеспечение контроля за сейсмической обстановкой и другим геофизическими явлениями на всем Земном шаре, обеспечение контроля за качество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, изготовлением серийной продукции, поставкой и монтажом ракетно-космической техники - 450,9 млн гривен.

Ранее

В Госкосмосе сообщили УНН, что ожидают получить около 3-х миллиардов гривен в год.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона о Государственном бюджете Украины на 2022 год.