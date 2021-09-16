Глава украинской делегации был "недипломатичным" - Гармаш о заседании ТКГ

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш считает, что вицепремьер Алексей Резников, который возглавляет делегацию отсутствие Леонида Кравчука, “впервые был настолько недипломатичным”. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

На заседании ТКГ говорилось, что ОРЛО не отверзает КПВВ в Счастье и Золотом, потому что Украина не предоставляет “круглосуточных гарантий безопасности”. В ответ на это вице-премьер Резников прочитал очередное письмо Минобороны, датировано 27 августа, где четко указано о “бессрочные гарантии безопасности и прекращения огня” с украинской стороны.

Цитата

“После сегодняшней ТКГ стало очевидным, что в этом году имплементация” Формулы Штайнмайера “точно будет в украинском законодательстве. Плохо это или хорошо — не оцениваю, но изменить текст формулы в закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО не сможем. Дело в том, что, согласно Минских договоренностей, надо координировать это с консультантами, которые приглашены в ТКГ. Но Москва блокирует обсуждение обеих формул и текста поправки к закону ”, - пишет Гармаш.



Он считает, что Россия тактическую цель — обвинить Украину в невыполнении своих обязательств на саммите Н-4 в Париже.

“Вряд ли РФ сможет обвинить Украину в том, что она не выполнила Формулу Штайнмайера, если сама заблокировала механизм такой реализации”, — добавил Гармаш.

Напомним

Российская сторона ТКГ пожаловалась на отказ украинской делегации возвращаться в Минск.

Ранее делегат Украины в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш сообщил , что представитель президента РФ в ТКГ Борис Грызлов на встрече ТКГ в июле предложил провести следующее заседание в очном режиме в Минске.