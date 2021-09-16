"Мне здесь Президент звонит": Кулеба прервал общение с журналистами из-за звонка Зеленского

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе пришлось приостановить общение с журналистами онлайн в программе Zoom из-за звонка Президента Владимира Зеленского, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, дипломат в четверг выступал на онлайн-брифинге, когда ему позвонили.

"Мне здесь Президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию?" - спросил Кулеба.

После этого, трансляция с министром была приостановлена на несколько минут. После того, как ее все же восстановили, министр объяснил журналистам: "Очень извиняюсь, было пару рабочих вопросов, которые надо было обсудить".

Напомним

В прошлом месяце курьез с телефонным звонком произошел у Ангелы Меркель. Телефон канцлера Германии зазвонил прямо во время начала переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.



