Депутат Харьковского горсовета требует расследовать обстоятельства смерти Кернеса

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Депутат Харьковского городского совета Дмитрий Маринин считает, что дело о смерти Геннадия Кернеса должно быть расследовано, поскольку есть основания считать, что власть в городе захватили незаконно. Об этом он рассказал на пресс-конференции, передает УНН.

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“Это так нам говорили, что его увезли в Германию в клинику „Шарите “. Затем началась избирательная эпопея, а два персонажа были во всем заинтересованы и в дальнейшем, на мой взгляд, захватили власть в Харькове. Это Игорь Терехов и Павел Фукс, который считался другом Геннадия Кернеса. Все время, когда Кернес находился в Германии на лечении, они говорили, что с Геннадием Адольфовичем все в порядке и он уже почти выздоровел, а также — скоро вернется в Харьков”, — заявил он.

Маринин считает, что Кернес физически не мог назначить Терехова секретарем Харьковского горсовета, а значит это очередная махинация и власть была захвачена незаконно.

“Также, я считаю, является подделка с якобы электронной подписью о предложении Кернеса якобы назначить секретарем Харьковского горсовета Игоря Терехова, а также о назначении заместителей городского головы. Нам все преподнесли так, что Харьков выбирал живого мэра, находившийся в здоровье и мог принимать решение. Но сейчас прокуратура Германии уже начинает говорить о том, что Кернес, когда был на лечении в Германии, находился не в сознании и не мог принимать никаких решений”, — пояснил депутат.

В контексте

25 октября 2020 года харьковчане большинством выбрали Геннадия Кернеса мэром города. Однако на тот момент он, по официальным данным, находился за границей на лечении и даже городским головой был назначен без присяги.

Последний раз Кернеса на публике видели в августе, до даты проведения выборов, а 17 декабря стало известно о его смерти. При этом все это время близкие утверждали, что Кернес жив, а Терехов даже заявил, что он победил коронавирус, что было безосновательно.

Игорь Терехов сменил Кернеса в должности и стал и.о. городского головы на основании представления, к которому якобы была добавлена электронная подпись Кернеса. Эту подпись по одной из версий считают поддельной.

Согласно закону, в случае смерти городского головы досрочные выборы назначаются парламентом. Выборы городского головы Харькова по решению Верховной Рады назначены на 31 октября 2021 года.

Социологи уже начали замерять рейтинги вероятных кандидатов, среди которых Игорь Терехов, Михаил Добкин, Юлия Светличная, Евгений Мураев, Александр Фельдман, Алина Мустафаева.