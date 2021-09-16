Немецкие экологи вновь требуют оценить влияние "Северного потока-2" на экологию и подали соответствующий запрос

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Германская природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала очередной запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) с требованием оценить влияние проекта “Северный поток-2” на окружающую среду и пересмотреть предыдущее решение. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении экологов, пишет УНН.

Детали

“DUH опротестовала решение (BSH) не проводить оценку разрешения на строительство и эксплуатацию”, — говорится в пресс-релизе.

В последний раз экологи выдвигали такие требования к ведомству в июне, но успеха не добились. Это была не первая попытка немецких природоохранных организаций остановить реализацию проекта, но все протесты до сих пор отклонялись.

Контекст

Накануне министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал сроки получения разрешения на запуск “Северного потока-2”.

“Работы все завершены, сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по немецкому законодательству небыстрый, по-моему, четыре месяца, начало 2022 года обозначается”, — сказал Лавров.

Работы по укладке труб “Северного потока-2” завершились 6 сентября, спустя четыре дня “Газпром” сообщил о завершении строительства газопровода.

Ранее “Северный поток-2” приблизился к началу эксплуатации, когда его владелец заявил, что последняя труба второй нитки была сварена и должна быть опущена на морское дно. Следующим шагом будет соединение датского и немецкого участков до начала пуско-наладочных работ.

Оператору также требуется предварительное разрешение немецкого регулятора, который в настоящее время рассматривает заявку Nord Stream 2 на получение статуса независимого оператора системы передачи.

Первоначально предполагалось, что в 2019 году “Северный поток-2” будет запущен в эксплуатацию. “Северный поток-2” неоднократно задерживался, и США пригрозили наказать компании, участвующие в его строительстве. Перспективы завершения строительства изменились после того, как в мае президент Джо Байден решил отказаться от некоторых санкций, а затем заключил соглашение с Германией, в котором предупредил “о возмездии”, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия против Украины.