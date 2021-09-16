Украина ответила на провокационные заявления ФСБ России относительно "диверсии" на газопроводе

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина рассматривает обвинения со стороны ФСБ РФ, в том числе о "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарий которого есть в распоряжении УНН.

Цитата:

"Обратили внимание на провокационные заявления ФСБ РФ о якобы "причастности" Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Меджлиса крымскотатарского народа к акциям протеста против действий российской оккупационной администрации и незаконных военизированных группировок на территории временно оккупированного Крыма. Рассматриваем эти обвинения, в частности причастность к диверсии на газопроводе, как очередную провокацию со стороны Российской Федерации", - подчеркнул представитель МИД.

Он подчеркнул, что распространенные в СМИ видео с "признаниями" незаконно задержанных граждан Украины "были получены путем применения жестких пыток".

Детали

По словам Николенко, акция ФСБ является ничем иным, как неудачной попыткой оккупационных репрессивных органов РФ, направленной на сокрытие репрессий против крымскотатарского населения.

Украина требует от Российской Федерации немедленно освободить незаконно задержанных граждан Украины и прекратить пытки и преследования представителей крымскотатарского народа, подчеркнул представитель МИД.

Также он призвал мировое сообщество присоединиться к тому, чтобы освободить из российских тюрем и застенков всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Контекст

В среду в ФСБ РФ сообщили, что в ходе "расследования" так называемого дела о "диверсии" были якобы получены сведения о связи Меджлиса крымскотатарского народа со спецслужбами Украины.

До этого сообщалось о задержании на территории временно оккупированного Крыма крымских татар, в частности заместителя председателя Меджлиса Наримана Джелялова, а также двух мужчин, которые якобы готовили "диверсию" на газопроводе в районе населенного пункта Перевальное.

Силовики РФ со ссылкой на показания задержанных заявили, что те якобы пытались организовать протестные акции крымскотатарского населения против действий оккупационных властей РФ в Крыму.