Резолюция Европарламента по России: Украина предоставила свою оценку

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина положительно оценивает доклад Европейского парламента о будущем отношений Европейского Союза с Российской Федерацией. Об этом на брифинге в четверг сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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"Были опубликованы результаты голосования за доклад Европейского парламента о будущем отношений Европейского Союза с Российской Федерацией. Документ хороший, Украина его оценивает положительно, поэтому я приветствую принятие Европейским парламентом доклада о политических отношениях между ЕС и Россией", - сказал Кулеба.

Детали

По словам министра, очень важно, что одним из главных подходов, которые определил Европейский парламент относительно отношений с Россией, является невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству, которое называется "business as usual", пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против Европейского Союза, стран "Восточного партнерства", к которому принадлежит и Украина, а территориальная целостность Украины, Молдовы и Грузии не будут восстановлены в рамках международно признанных границ.

"Европейский парламент рекомендует Европейскому Союзу готовиться к дальнейшему расширению санкций против России. В частности, в этой связи упоминается и деятельность России, связанная с "Северным потоком - 2", - отметил он.

Дипломат также подчеркнул важность того, что Европерламент услышал Украину и не оставил незамеченными недавние грубые аресты оккупационной властью в Крыму, а также поддержал "Крымскую платформу".

Контекст

16 сентября Европейский парламент принял документ, призывающий ЕС не признавать парламент России, если будущие парламентские выборы в стране будут признаны фальсифицированными. В докладе по России страну называют "застойной авторитарной клептократией".