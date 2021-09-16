Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,67 0,0222  EUR: 31,37 -0,1470 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти
За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
18255

КСУ будет рассматривать дело о рынке земли устно

КСУ будет рассматривать дело о рынке земли устно

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Конституционный Суд Украины не изменил форму производства по устной по письменному по делу по конституционному представлению о конституционности закона о земельной реформе. Об этом сообщила в Telegram-канале постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря, передает УНН.

Цитата

“Конституционный Суд не изменил форму производства с устной на письменную по делу по конституционному представлению о конституционности Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения“ (т.н. закон о земельной реформе)”, — написала Совгиря.

Детали

По ее словам, ранее рассмотрение было назначено в форме устного производства, однако заседание дважды не состоялись. Сегодня Суд рассматривал вопрос об изменении формы производства на письменную. Однако решение об изменении формы производства не принято.

“Таким образом, дело будет рассматриваться устно, с заслушиванием участников и привлеченных участников конституционного производства”, — сообщила Совгиря.

Позиция авторов конституционных представлений

Позиция конституционных представлений по этому поводу сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение “земельной реформы” возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме, отмечала ранее Совгиря.

Дополнение

1 июля Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко официально объявил старт рынка земли.

До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.

Источник: УНН
Теги: Украина, Конституционный суд
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.