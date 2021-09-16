Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,67 0,0222  EUR: 31,37 -0,1470 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти
За рубежом четверть миллиона захоронений украинских военно-политических эмигрантов - Институт нацпамяти
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
58590

Россия призвала Чехию не выдавать Украине участника аннексии Крыма Франчетти

Россия призвала Чехию не выдавать Украине участника аннексии Крыма Франчетти

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Россия призывает Чехию отпустить задержанного гражданина РФ, участника оккупации Автономной Республики Крым Александра Франчетти. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам российской чиновницы, "недружественные действия" против российских граждан "будут иметь последствия".

"Ожидаем от чешской стороны скорейшего освобождения российского гражданина и получения ответов на наши запросы о причинах и мотивах его задержания. Мы призываем чешскую сторону принять решение, не допустив его политизации и не идти на поводу у украинской власти", - высказалась представительница МИД РФ.

Дополнение

Недавно в Чехии в пражском аэропорту задержали гражданина России Александра Франчетти, который участвовал в оккупации Автономной Республики Крым в 2014 году. Арест россиянина состоялся по ордеру Украины.

Франчетти в 2014 году участвовал в аннексии Крыма. Он прибыл на полуостров за два дня до начала конфликта и сформировал военизированную группировку "Северный ветер", участники которой следили за безопасностью линий электропередач, газопроводом и передвижением машин. Группировка подчинялась офицерам русской армии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Чехия, аннексия Крыма
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.