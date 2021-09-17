Меркель с Макроном обсудили Афганистан, Украину и Беларусь

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон и в дальнейшем выступают за тесную координацию усилий двух стран по международным вопросам. Во время встречи в Париже в четверг, 16 сентября, они обсудили ситуацию в Афганистане, а также отношения с восточными соседками ЕС — Украиной и Беларусью. Макрон также подчеркнул, что скоординированная европейская линия необходима также в вопросах отношений со странами региона Сахель, Ливией и Ираном, передает УНН со ссылкой на DW.

Главная тема — Афганистан

Главной темой разговора лидеров двух государств стала ситуация в Афганистане. Перед началом встречи Меркель отметила, что речь идет также о том, что будет означать вывода контингента НАТО из этой страны для дальнейших операций по борьбе с терроризмом, сообщает информагентство dpa. Макрон тоже отметил, что необходимо обсудить, какие выводы следует сделать европейцам из этой ситуации.

Меркель и Макрон высказались также за поддержку соседних с Афганистаном стран, принимающих афганских беженцев. По словам президента Франции, Париж и в дальнейшем будет пытаться вывезти из страны европейцев и афганцев, которые оказались под угрозой. Макрон также отметил, что необходимо внимательно следить за отношением радикального исламистского движения “Талибан”, которое захватило власть в Афганистане, к террористическим организациям.

Обсуждение ситуации в Украине

Еще перед началом встречи французский президент сообщил о намерении обсудить ситуацию в Украине и Беларуси. “Мы обсудим наших восточных соседей, в частности, ситуацию в Украине и Беларуси”, — заявил Макрон. В свою очередь Меркель заявила, что обсудит с Макроном, “возможный успех в рамках “нормандского формата”. “Сейчас в Украине сложная ситуация, прогресса мало”, — подчеркнула немецкий канцлер.

Будущее Евросоюза

Кроме того, политики намерены обсудить будущее Евросоюза, отметила Меркель. Осенью и во время председательства Франции в ЕС, которое начнется с января следующего года, должны быть приняты важные решения. Канцлер заверила Макрона, что Германия также во время переходного периода после парламентских выборов в стране будет оставаться надежным партнером Франции. Меркель подчеркнула, что с немецкой стороны будет сделано все возможное, что в принятии важных решений не было задержек. Одна из важных тем, которая стоит на повестке дня, это вопрос защиты климата, добавила руководительница немецкого правительства.

Макрон также отметил, что нынешний визит Меркель в Париж — не последний, и лидеры совместно продолжат работать над решением больших проблем.

Напомним

Ранее Елисейский дворец сообщал, что прощальный визит Меркель состоится во Францию уже после выборов в Бундестаг.