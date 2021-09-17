Правительство Великобритании планирует отказаться от ряда законов ЕС

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Правительство Великобритании намерено в рамках крупномасштабной правовой реформы отменить ряд подходящих этой стране законов Евросоюза, благодаря освобождению от обязательств, полученных в результате Brexit. Об этом заявил, выступая в Палате лордов в четверг, 16 сентября, спецпредставитель премьер-министра Бориса Джонсона на переговорах с ЕС о Brexit Дэвид Фрост, передает УНН.

Контекст

Процесс выхода Великобритании из ЕС официально была завершена в декабре 2020 года, но для обеспечения правовой безопасности все британские законы, основанные на законодательстве Евросоюза, сохраняют силу. Их отмена может повлиять на и без того сложные отношения Лондона и Брюсселя, указывает агентство AFP.

Какие законы планируют изменить

Так, правительство в Лондоне намерена отказаться от принятого в 2016 году “Общего регламента защиты персональных данных” (GDPR). Британский закон будет “более подходящим и менее сложным”, пообещал Фрост. Однако принятое в ЕС регулирование, считается стандартом во всем мире, является основой соглашения, позволяет британским компаниям обмениваться данными с фирмами из Евросоюза. Новое британское регулирование угрожает местным компаниям исключением из цифрового рынка ЕС.

По словам Фроста, Лондон намерен “модернизировать устаревшие автомобильные стандарты ЕС”. Это может привести к неприятным последствиям для автомобильной промышленности, в которой британские производители традиционно сотрудничают с коллегами по другую сторону Ла-Манша.

Еще одна важная отрасль — сельское хозяйство. Здесь Лондон хочет пересмотреть ограничения на импорт и использование генетически модифицированных растений и животных, который может открыть путь к новым торговых соглашений с США и другими странами. Среди других возможных реформ — отмена правила ЕС, которое ограничивает использование традиционной англо-американской системы измерения, в частности относительно напитков.

Лейбористы критикуют правительство

Лейбористская партия раскритиковала инициативы, объявленные Фростом, назвав их провальными. Предпочтительно было бы, считают в оппозиции, если бы правительство занялось текущими проблемами, связанными с Brexit. В последнее время, например, массовая миграция граждан Евросоюза привела к недостатку водителей грузовиков и значительных проблем с логистикой.

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