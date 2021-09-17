У Терехова отказались предоставить сметы реконструкции харьковского парка "Юность" за 58 млн грн

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Управление экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета объявило тендер на капитальный ремонт парка культуры и отдыха "Юность" стоимостью 58 млн грн. Об этом сообщили в Харьковском антикоррупционном центре, передает УНН.

По данным антикоррупционеров, стоимость реконструкции выросла уже в 5 раз.

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"Планируется устроить дорожки из гранита, установить игровой комплекс "Корабль", заборы и скамейки, песочницы и качели, спортивные комплексы, тренажеры, высадить 20 деревьев и др. Напомним, что первая очередь реконструкции парка открыта в августе этого года. По данным горсовета, в парке уже появились спортивная, гимнастическая и детские площадки, скалодром, замок, площадка для выгула собак. Де-факто эти площадки уже установлены в парке", - пояснили в ХАЦ.

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Антикоррупционеры отмечают, что стоимость начала капитального ремонта парка "Юность" составляла 11,2 млн грн.

"Подрядчиком стала СПКФ "Техникабуд". Напомним, что именно эта фирма получила миллионы от горсовета за приобретение итальянских сосен. А раньше фигурировала в деле приобретения "декоративных решеток по цене MacBook". Также напомним, что новосозданный Департамент жилищно-коммунального хозяйства Харьковского горсовета с этого года не публикует и не предоставляет на запросы сметы к договорам, которые касаются реконструкции парков и скверов в городе", - написали в ХАЦ.

В частности, у Терехова отказались предоставлять сметы реконструкции парка "Юность". При этом сам Терехов заявляет о прозрачности, что хочет сделать из наиболее закрытого городского совета в Украине наиболее открытый. Директором Департамента является Семен Сирота, директором Управления экологии и благоустройства горсовета - Алексей Богач, резюмируют антикоррупционеры.

Дополнение

В конце августа в Харьковском горсовете проведены обыски. Чиновников департамента ЖКХ подозревают в присвоении средств горожан. Как сообщили правоохранители, чиновники завышали цены на уборке жилых домов. Речь идет о КП "Жилкомсервис", которое еще в 2016 году Игорь Терехов уполномочил обслуживать дома, где созданы ОСМД.

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Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же, в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов. Относительно близких отношениях обеих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.

Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.