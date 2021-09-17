Так называемые "выборы в Госдуму" в оккупированном Крыму проходят под звуки советской эстрады

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В оккупированном Симферополе на выборах в Госдуму России организовали голосования под песни советской эстрады. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

Детали

Известно, что музыкальную аппаратуру установили на крыльце Открытого космического лицея (бывшей средней школы № 41), расположенного в спальном районе города — Мате Залки. Там находится один из избирательных участков.

С утра к участку начали прибывать первые избиратели, среди которых было немало военных пенсионеров и членов их семей. Дежурных на избирательном участке сотрудников российской полиции и “самообороны”, что было характерно для прошлой избирательной кампании, не было.

Меньшая активность была зафиксирована на соседнем избирательном участке — в помещении филиала предприятия “Вода Крыма”.

Напомним

Сегодня в России начинается трехдневное голосования на выборах депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования будет в воскресенье, 19 сентября.