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Верещук: в исполнении государственного оборонного заказа есть недоработки

Верещук: в исполнении государственного оборонного заказа есть недоработки

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции “Слуга народа” Ирина Верещук указала на неудовлетворительное выполнение Государственного оборонного заказа (ГОЗ), передает УНН.

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“Выполнить ГОЗ — это когда техника стоит на вооружении и в ангарах. Когда техника работает и выполняет свои боевые и другие задачи.

А просто подписать контракт и дать авансовое финансирование — это еще не выполнить ГОЗ. Поэтому мы ждем эффективности, и профильный комитет это проконтролирует”, — сказала она в эфире одного из телеканалов.

Финансирование сектора безопасности и обороны Украины составляет почти 6% от ВВП, продолжила нардеп.

“Это огромные расходы, и гражданский демократический контроль, в данном случае — парламентский комитет — сделает все от нас зависящее, чтобы эти средства были использованы эффективно”, — добавила Верещук.

Источник: УНН
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