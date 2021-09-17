Комитет рекомендует Раде принять во втором чтении законопроект о деолигархизации

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал окончательную редакцию закона о деолигархизации и рекомендует Верховной Раде принять его во втором чтении. Об этом в комментарии УНН сообщила заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.

Детали

Безуглая подтвердила журналисту УНН, что комитет поддержал окончательную редакцию закона о деолигархизации и рекомендовал Раде проголосовать за него во втором чтении.

Дополнение

По информации нардепов, в президентский законопроект № 5599 о деолигархизацию подали ко второму чтению 1257 поправок.

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутатов.

3 сентября стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкову письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.

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Уполномоченное среди прочего отметила, что нормы законопроекта "об олигархах" не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина. К перечню таких норм, по ее словам, относятся в частности наделение Президента и СНБО непредвиденными Конституцией Украины полномочиями.

После этого спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что направил законопроект в Венецианскую комиссию. В комиссии его уже получили.

У Зеленского считают, что Венецианка не сможет заблокировать принятие закона.