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Арахамия заявил, что "налоговый" законопроект могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг

Арахамия заявил, что "налоговый" законопроект могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг

КИЕВ. 17 сентября. УНН. “Налоговый” законопроект № 5600 могут вынести на рассмотрение в ВР в четверг 23 сентября. Об этом журналистам рассказал глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

Цитата

“Сейчас идет последнее заседание налогового комитета, думаю больших сюрпризов там не будет и он (налоговый законопроект — ред.) будет после” олигархов" поставлен в повестку дня. Где-то в четверг“, — сказал Арахамия.

Дополнение

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук сообщила, что на следующем заседании фракции “Слуга народа” депутаты обсудят важнейшие законопроекты — так называемый ресурсный № 5600 и № 5599 об олигархах.

Член комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налогов и банковской деятельности Ярослав Железняк заявил, что законопроект 5600 вообще не об олигархах, а о администрировании налогов и усиления налоговых норм для обычных людей.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ, Давид Арахамия

В тексте упоминаются

Арахамия Давид
Арахамия Давид
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