Принятие закона об олигархах хотят затянуть до следующих выборов с помощью "венецианки" - Минюст

КИЕВ. 17 сентября. УНН. Рассмотрение закона об олигархах хотят затянуть с помощью Венецианской комиссии. Олигархи пытаются сделать так, чтобы этот документ не успели принять до следующих парламентских выборов. Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Свобода слова с Савиком Шустером", передает корреспондент УНН.

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“Было совершенно ясно, что олигархи сделают все возможное, чтобы этот законопроект не был принят. Мы не понимали четко, который будет план действий ... Он сейчас стал очевидным и понятным: максимально затянуть процесс до следующих парламентских выборов”, - заявил Малюська.

По его словам, именно поэтому проект закона отправили на рассмотрение в Венецианской комиссии.

“Не вопрос уважения к Венецианской комиссии. Мы уважаем Венецианскую комиссию, но здесь использован инструмент, который знают все юристы: если вы хотите затянуть процесс, закиньте его в медленную юрисдикцию ”, - сказал Малюська.

Дополнение

1 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского № 5559 о деолигархизацию.

Позже стало известно, что Омбудсмен Людмила Денисова направила председателю парламента Дмитрию Разумкова письмо с просьбой направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианской комиссии. 10 сентября Разумков сообщил, что законопроект был отправлен туда на юридическую экспертизу.

Впоследствии “Венецианка” получила запрос Украины о экспертизу законопроекта об олигархах.

Добавим

По мнению представителя Президента в Конституционном Суде Украины Федора Вениславская, экспертные выводы Венецианской комиссии имеют рекомендательный характер, а значит, не станут помехой принятию законопроекта “об олигархах”.