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Украина усиливает систему противовоздушной обороны на севере

Украина усиливает систему противовоздушной обороны на севере

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Воздушные силы Украины, в рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021", усиливают систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Воздушного командования "Центр".

Цитата:

"В рамках проведения стратегического командно-штабного учения "Объединенные усилия-2021" осуществлено усиление системы противовоздушной обороны на северном направлении. Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования "Центр" совершили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в сообщении.

Детали

В центре отметили, что жителей населенных пунктов Черниговской области просят не препятствовать и не раскрывать маршруты передислокации войск.

Добавим

В пятницу секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина допустила иностранных партнеров к совместным военным учениям в рамках НАТО, которые стартуют на нашей территории уже со следующей недели.

"Рассматривался... вопрос об учениях "Объединенные усилия-2021", в которых мы работаем с нашими партнерами в рамках стран-членов НАТО. Они начнутся уже в сентябре этого года, на следующей неделе, и мы сегодня проголосовали за допуск наших партнеров, иностранных государств, к этим учениям", - заявлял Данилов.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, учения, ВСУ, военные, Воздушные силы ВСУ, Чернигов и Черниговская область
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