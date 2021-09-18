Зеленский утвердил делегацию для участия в ГА ООН

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил делегацию для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН, ее главой определено министра иностранных дел Дмитрия Кулеба. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте офиса Главы государства в субботу, передает УНН.

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“Образовать делегацию Украины для участия в работе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (г. Нью-Йорк, США)”, — говорится в тексте документа.

Состав делегации

Отмечается, что главой делегации назначен Кулеба, его заместителем — постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Среди членов делегации числятся заместитель министра иностранных дел страны Эмине Джапарова, председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, заместитель руководителя офиса президента Андрей Сибига, постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич и другие.

Дополнение

Зеленский также распорядился “разрешить главе делегации привлекать для обеспечения ее работы советников, экспертов и технических работников”, а также “утвердить директивы делегации Украины”, которые отмечены как тайные.

Напомним

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе посетит США. В частности он выступит в рамках сессии Генассамблеи ООН.