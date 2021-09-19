Арестович о возможности получения системы ПРО: одну из батарей "Железного купола" установят на Донбассе

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Если США предоставят Украине две установки системы ПРО "Железный купол", то одну из них можно задействовать для защиты Мариуполя от российских ракет. Такое мнение на телеканале "Дом" высказал представитель Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает УНН.

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Он отметил, что в Конгресс США внесен законопроект, который предписывает Министерству обороны США рассмотреть возможность предоставления Украине дополнительного вооружения, в частности, двух батарей "Железного купола".

"Какое решение будет принято, будет видно по результатам доклада Министерства обороны США, потом резолюция Конгресса и потом решение исполнительной власти, в частности президента Байдена. Это не быстро, занимает определенное время и это американский политический процесс", — сказал Арестович.

Он сообщил, что данная инициатива конгрессменов, в том числе — результат визита президента Украины Владимира Зеленского в США, во время которого было подписано совместное заявление о стратегическом партнерстве двух стран.

"Оно предусматривает сотрудничество по 11 отдельным направлениям. Малая часть одного из направлений — это возможная передача нам двух батарей "Железного купола", — уточнил спикер.

Арестович напомнил, что одна установка "Железного купола" может защитить местность площадью примерно 150 кв. км. В основном она используется для уничтожения неуправляемых ракет дальностью до 70 км — как у систем "Град", "Смерч", "Ураган" и так далее. Возможно ее применение для перехватов вражеских БПЛА и даже военных самолетов на высоте до 10 км.

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"Одна батарея "Железного купола" может прикрыть, например, такой город как Мариуполь с высокой надежностью и перехватом 90% ракет противника. Это по результатам применения израильтянами против палестинских ракет. И может прикрыть район, где находятся войска, объекты критической инфраструктуры, например, склады или атомную станцию, или гидроэлектростанцию", — привел пример спикер.

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Он добавил, что решение о размещении батарей "Железного купола" будет принимать командование Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Но я уверен, что если они будут поставлены, то минимум одна из этих батарей будет задействована где-нибудь на линии соприкосновения для прикрытия такого же города, как Мариуполь, например. Все мы помним удар российскими управляемыми ракетами по Мариуполю, такой же удар по Краматорску, всегда найдется место и время, чтобы применить такую систему для защиты", — резюмировал Арестович.

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Контекст

15 сентября в Офисе Президента сообщили, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

Соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год внес конгрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.