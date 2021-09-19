На следующей неделе в ВР могут принять постановление о признании нелегитимности Госдумы РФ - Вениславский

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На следующей неделе ВР может принять постановление - обращение к международному сообществу о признании нелегитимности Государственной Думы из-за участия в выборах жителей оккупированных территорий. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил член комитета, нардеп от "Слуги народа", представитель Президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН.

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"Наш парламент безусловно на следующей неделе отреагирует и я убежден, что мы примем еще одно постановление как раз обращение к международному сообществу о нелегитимности Государственной Думы ... Думаю, обратимся во вторник-среду с очередным заявлением, где изложим факты циничного нарушения норм международного права", - заявил Вениславский.

Он также отметил, что в выборах в Госдуму РФ принимали участие, вопреки всем международным договорам и международным конвенциям, в том числе жители временно оккупированных территорий.

Дополнение

Выборы в Государственную думу РФ пройдут 17-19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы "невыполнения Украиной своих обязательств" по минскими соглашениями.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.

Добавим, Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 года выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.