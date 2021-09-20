Журналисты рассказали как сын и.о. мэра Харькова растратил деньги на ремонты подъездов и уволился

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Харьковские журналисты опубликовали материал о том, как сын Игоря Терехова Николай растратил средства, которые выделялись на ремонт подъездов, но харьковчане их так и не дождались, передает УНН со ссылкой на материал проекта "Цена вопроса".

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“В 2019 году Геннадий Кернес говорил, что в Харькове в коммунальной собственности находится 8 тыс. домов и более 20 тыс. подъездов и ремонт нужен везде. В 2020 году ремонт сделали в 2 тыс. подъездах. Таким образом распиаренный Игорем Тереховым план новой философии ремонтов подъездов по факту зафиксировал сокращение темпов ремонтов почти на 70%”, — рассказали журналисты.

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Алина Мустафаева, депутат городского совета говорит о том, что обращение к Игорю Терехову просто игнорируются. Если людям и удается добиться ремонта, то на капитальный он совсем не похож. А согласно Прозорро на каждый подъезд выделялось около 300 тыс. Грн.

“Берется краска и из пульверизатора просто накладывается краска, вместе с дверью жителей, вместе с коммуникацией, вместе с проводами. Якобы визуально что-то изменилось и стало лучше, но по факту ничего не произошло. И это за 300 тыс. гривен, это не ремонт”, — отметила она.

Главным подрядчиком Жилищно-коммунального хозяйства по ремонту многоквартирных домов города, в том числе и подъездов традиционно является Коммунальное предприятие “Харьковское ремонтно-строительное предприятие”, где несколько лет был начальником сын Игоря Терехова Николай. Именно в годы его правления КП получало самые “вкусные” подряды на ремонт, указывают журналисты.

“В тот момент, когда проводились ремонты он был директором КП, которое выиграло тендер на выполнение работ именно в этих подъездах. У меня есть обращение от жителей в том, что ремонта не было. Есть ответ от департамента, деньги были выделены и ремонт проведен. На основании этого я делаю копии и пишу в прокуратуру с просьбой разобраться, что деньги были освоены не по назначению. Сейчас идет активное процессуальное расследование. Собираются доказательства по поводу этого масштабного обмана харьковчан”, — прокомментировала Мустафаева.

Николай Терехов уволился с предприятия в прошлом году, по странному стечению обстоятельств именно тогда перестали выделяться деньги на ремонты подъездов, резюмируют журналисты.

Дополнение

В конце августа в Харьковском горсовете проведены обыски. Чиновников департамента ЖКХ подозревают в присвоении средств горожан. Как сообщили правоохранители, чиновники завышали цены на уборку жилых домов. Речь идет о КП “Жилкомсервис”, которое еще в 2016 году Игорь Терехов уполномочил обслуживать дома, где созданы ОСМД.

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Ранее в ХАЦ сообщили, что чиновники Харькова завысили цены на ремонт приюта для животных и заказали элитный керамогранит в гараж городской больницы.

К тому же в Харькове должна появиться самая дорогая в Украине общественная уборная. На нее власть выделила более 30 млн грн, а тендер выиграла компания Александра Харченко, члена исполкома Харьковского горсовета, которым руководит Игорь Терехов. В отношении близких отношениях обеих указывает тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив Харченко для поздравлений с Днем строителя.

Отметим, что реконструкция зоопарка в Харькове все больше превращается из имиджевого проекта власти в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников.

Последние утверждают, что за эти деньги (уже более 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилую инфраструктуру.