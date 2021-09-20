В оккупированном Крыму явка на выборах в Госдуму РФ составила 47%
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В оккупированном Крыму по состоянию на вечер 19 сентября явка избирателей на выборах в Госдуму России составила 47%, сообщают российские и крымские СМИ со ссылкой на главу российской избирательной комиссии в Крыму Михаила Малышева, передает УНН.
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“Сейчас известна явка на 18:00 третий день голосования: по Крыму она составила 47,08% (706,7 тысячи человек): по Симферопольскому округу — 44,13%, по Керченскому — 47,8%, по Евпаторийском — 49, 42%”, — сообщил провластный сайт “Крыминформ”.
Детали
При этом, по словам Малышева, существенных нарушений во время голосования не выявлено.
“Безусловно, были недостатки, нарушения, которые в настоящее время рассматривают комиссии. Мы, соответственно, сделаем выводы. Но таких нарушений, которые влияли бы на результат выборов, не было”, — цитирует Малышева российские СМИ.
На данный момент, после закрытия избирательных участков в 20:00, комиссии приступили к подсчету голосов.
Контекст
Выборы в Государственную думу РФ проходили 17-19 сентября 2021. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.
Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минскими соглашениями.
Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к выборам в Госдуму РФ.
Добавим
Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором назвала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на российских выборах. Нардепы также обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.
МИД Украины выразило решительный протест и осудило противоправную организацию и проведение РФ 17-19 сентября 2021 выборов депутатов в Госдуму РФ на временно оккупированной территории Крыма и принудительного привлечения к участию в этих выборах граждан Украины по выданным им незаконным способом паспортами граждан РФ в ОРДЛО.
Украина введет санкции против участников “избирательного процесса” в Госдуму РФ на оккупированных территориях — членов участковых комиссий, агитаторов, кандидатов, всех наблюдателей.