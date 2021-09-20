Вслед за Италией мэр Одессы Труханов уехал устанавливать "якорь-сердце" в Германию: всего из бюджета хотят потратить более 46 млн грн

КИЕВ. 20 сентября. УНН. Городской глава Одессы Геннадий Труханов отправился в командировку в Регенсбург (Германия), сообщает УНН со ссылкой на сообщение Труханова в Facebook.

В городе-побратиме Труханов установил символ Одессы “якорь-сердце”, которое, по его убеждению, визуализирует дружеские связи между городами.

“30 лет Одесса и Регенсбург обмениваются опытом в различных сферах, реализуют совместные проекты. Теперь „Якорь-сердце“ будет красоваться в сердце старого города, рядом с Музеем судоходства, визуализируя таким образом дружеские связи между нашими городами”, — пишет Труханов.

Туристический символ Одессы украсил собой набережную Марк-Аурель-Уфер.

Впрочем, идея мэра города одесситам не по душе. В комментариях к посту Труханова они обращают внимание на отсутствие дорог в центре Одессы, призывая мэра города “найти” всего пару десятков тысяч гривен на оплату работ.

Речь идет, в частности, об отсутствии асфальта во дворе жилого дома, который расположен по адресу: улица Пушкинская, 55. Дом является памяткой архитектуры, куда съезжаются туристы с многих стран.

“Неужели с 2001, а именно с тех пор нам обещают заасфальтировать двор, не нашлось несколько десятков тысяч гривен на оплату работ? Мы и раньше писали, но от нас так же отмахивались. По бумагам наш двор трижды асфальтировали, а по факту — ни разу”, — пишет жительница Одессы Лилия Садовская.

Отметим, что скульптуры уже установлены в Генуе (Италия), Марселе (Франция) и Ларнаке (Кипр).

“Наш стратегический план — установить одесские якоря в 193 странах ООН. Не спеша...” — информирует президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

Инициатива мэра Одессы обойдется городскому бюджету и одесситам примерно в 46 млн грн, не считая транспортировки и командировочных чиновников. Только один так называемый символ Одессы стоит порядка 240 тыс. грн.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что проект скульптуры “якорь-сердце” разработал российский дизайнер Артемий Лебедев, которому запретили въезд в Украину. Недавно Лебедев поблагодарил Труханова за распространение его работ в ЕС.

Добавим, что эффективность такой задумки до сих пор неясна даже самой мэрии Одессы.

“Отслеживание эффективности уже установленных скульптур с использованием количественных и математических показателей не регламентировано вышеупомянутым решением Одесского городского совета”, — сообщили журналистам в горсовете на их запрос.